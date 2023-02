Warburg: Öl fließt in den Siekbach und die Diemel

Zum wiederholten Mal fließt Öl in den Siekbach und die Diemel in Warburg. Die Feuerwehr Warburg hat am Sonntag Ölsperren errichtet – das Öl fließt aber weiter aus einem Kanalrohr an der B 7. „Und dieses Mal ist es deutlich mehr“, sagt Feuerwehr-Leiter Jürgen Rabbe.

Die Suche nach der Ursache werde sich schwierig gestalten: „Das Kanalrohr kommt aus dem Industriegebiet Obere Hilgenstock. Das Kanalnetz ist kilometerlang.“

Spaziergänger entdeckt Ölfilm

Nachdem zuletzt Anfang Januar ein Ölfilm auf dem Siekbach entdeckt wurde, hat am Sonntagmorgen ein Spaziergänger erneut auf dem Bachlauf einen Film aus Öl entdeckt und gemeldet. „Das Öl kommt aus dem Kanalrohr, das an der Kreuzung Bundesstraße und Kuhlemühler Weg endet, gelangt in den Siekbach und weiter in die Diemel“, erklärt Jürgen Rabbe.

Die Feuerwehr versuche, die Ausbreitung zu stoppen. Insgesamt vier Ölsperren liegen im Siekbach, die letzte an der Brücke zur Einmündung zur Diemel. „Wir haben den Ölfilm zunächst abgesaugt. Jetzt müssen wir die Ölsperren täglich kontrollieren und bei Bedarf, wenn das Vlies sich mit Öl vollgesogen hat, auch auswechseln“, erklärt der Chef der Warburger Feuerwehr auf Anfrage.

Die Situation sei insgesamt unzufriedenstellend, da man momentan nur die Symptome bekämpfen könne, aber nicht die Ursache.

Um welche Art von Öl es sich genau handelt, könne er nicht sagen, so Jürgen Rabbe. Es könnte Diesel, Heizöl oder auch Getriebeöl sein.

Behörden an Ursachensuche beteiligt

Bei der Suche nach dem Verursacher der Gewässerverunreinigung seien die Stadtwerke Warburg, das städtische Ordnungsamt, das KUW sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises Höxter beteiligt.

Ähnliche Vorfälle in 2020

Der Siekbach führt vom Siekweg, einem Feldweg in Richtung Dössel, durch das westliche Stadtgebiet vorbei am Großenederer Weg und der Bleiche hinab zu Diemel. Über den Bach wird Oberflächenwasser in die Diemel geführt. Auch im Sommer 2020 hatte es ähnliche Vorfälle gegeben. Am Ende konnte aber ein Verursacher ausgemacht werden. Heizöl aus einem Leck geschlagenen Tank in einem Gebäude der Bahn hatte sich durch Abflussrinnen den Weg in den Siekbach und die Diemel gebahnt.