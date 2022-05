Wie genau das Jubiläum gestaltet wird, steht jedoch noch nicht fest. Bei einem Treffen in der Heinberghalle haben die Vereinsvertreterinnen und -vertreter erste Ideen zum Ablauf gesammelt.

Zudem hat sich ein Planungs-Komitee gegründet, das nun die Überlegungen vertiefen wird. „Wir möchten unserer Gemeinde einen schönen und unvergesslichen Geburtstag bereiten“, sagte Heiner Geilhorn, Vorsitzender des Ossendorfer Schützenvereins, der zu dem Treffen der Vereine eingeladen hatte.

Planungsgruppe trifft sich am 11. Mai

In Ossendorf erinnert man sich noch heute gerne an das große Jubiläumsfest im Jahr 2000, an dem nicht nur das ganze Dorf auf den Beinen war, sondern Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anreisten. „Wer sich tatkräftig beteiligen oder mit Ideen einbringen möchte, der kann sich gerne melden“, sagt Stefan Kleinhans, Sprecher des Planungs-Komitees. Möglich ist dies per E-Mail an webmaster@ossendorf.de.

Dem Planungs-Komitee gehören an: Heiner Geilhorn, Tristan Wiemers, Christoph Engemann, Vitali Wolf und Johannes Laudage (alle Schützenverein), An­drea Fuest und Florian Andelefski (Feuerwehr), Wilhelm Engemann (Karnevalsgesellschaft), Thomas Fuest (Angelverein), Matthias Phillipp Fischer (Sportverein) sowie Wilhelm Thonemann und Marc Engemann (Musikverein). Das nächste Treffen der Planungsgruppe ist für den 11. Mai geplant.