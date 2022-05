Warburg

Am Kälken in der Warburger Altstadt soll in Zukunft das Parken verboten werden. Mit einer entsprechenden Beschlussvorlage der Stadtverwaltung befasst sich der Warburger Bezirksausschuss in seiner nächsten Sitzung. Die ist für Montag, 30. Mai, anberaumt.

Von Jürgen Vahle