Volkmarsen/Warburg

Der deutliche Anstieg von Energie- und Rohstoffpreisen in den vergangenen Monaten hat für die Phönix Armaturen-Werke am Stadtbruch in Volkmarsen einschneidende Folgen. Der Traditionsbetrieb mit 160 Mitarbeitern hat beim Amtsgericht Korbach einen Insolvenzantrag gestellt.