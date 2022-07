Um die Sicherheit von Passanten, Hotelgästen‐ und Mitarbeitern sowie der Teilnehmer des Straßenverkehrs zu gewährleisten, hat die Stadt Warburg am Donnerstagmorgen, 28. Juli, vor dem Hotel Zeitgeist eine Linde fällen lassen.

Dieses Bild soll den schweren Pilzbefall an der gefällten Linde verdeutlichen.

"Eine Fällung des Baumes war unumgänglich", schreibt die Verwaltung der Hansestadt in einer Pressemitteilung. Schon mit bloßem Auge sei zu erkennen gewesen, dass sich die 18 Meter hohe Linde in keinem guten Zustand befunden habe. „Allein die kleinblättrige, magere Belaubung zu dieser Jahreszeit deutete auf eine Erkrankung hin“, wird Klaus Richter, Grünflächenbeauftragter der Stadt Warburg, in der Pressemeldung zitiert.

Bei städtischen Baumkontrollen habe sich dann der Grund für den Zustand des Baumes offenbart: Ein durch schwarze Verfärbungen bereits äußerlich sichtbarer Befall durch den Brandkrustenpilz habe der Linde zu schaffen gemacht.

Brandkrustenpilz verursacht erhebliche Schäden

Der Brandkrustenpilz ist ein gefährlicher, holzzersetzender Pilz, der besonders häufig Laubbäume wie Linden und Buchen befällt. Durch diesen Pilz können innerhalb kürzester Zeit erhebliche Schäden an den Starkwurzeln des Baumes auftreten. Eine Standsicherheit des Baumes war laut Verwaltung aus fachlicher Sicht nicht mehr gegeben, sodass er entnommen werden musste. Die Hansestadt zog für diese Beurteilung Sven Hug, Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung, hinzu.

Sven Hug stellte den starken Pilzbefall mit Brandkruste im Stammfußbereich der Linde sowie mehrere offene Holzfaulstellen in diesem Bereich fest. Der Fachmann klopfte den unteren Stamm mit einem Schonhammer ab und traf auf deutliche dumpf klingende Stellen. „Ein solcher Zustand lässt eine großflächige Holzfäule im Stamminneren vermuten“, wird Hug in der Pressemitteilung zitiert.

Stand‐ und Bruchsicherheit nicht mehr vorhanden

Aus diesem Grunde erfolgten zusätzlich drei Widerstandsbohrungen mit einem „IML PD 400“-Diagnosegerät. Alle drei Bohrungen wiesen eine nur noch geringe Restwandstärke mit deutlich zu erkennender innerer Stammfäule auf. „In diesem Bereich war die notwendige Stand‐ und Bruchsicherheit nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt vorhanden“, lautete das Resümee des Fachagrarwirts, der zudem eine starke Wurzelschädigung der Linde vermutete.

„Ein Verbleiben der Linde, die sich direkt vor dem Hoteleingang im Terrassenbereich und in unmittelbarere Nähe der Hauptstraße sowie des Bürgersteigs befand, hätte eine deutliche Gefahr dargestellt. Auch die benachbarten Bäume wären durch die Linde, als Wirt des aggressiven Pilzes, der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt gewesen“ verdeutlicht Klaus Richter die Brisanz der Situation. Von einer Entnahme der Linde konnte somit aus Gründen der Sicherheit nicht mehr abgesehen werden, teilt die Stadtverwaltung mit.