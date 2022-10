Politische Mehrheit im Kreistag für neuen Leitfaden

Die Kreisverwaltung kann einen Leitfaden zum natur-und bürgerverträglichen Ausbau der Freiflächenphotovoltaik und Freiflächen-Solarthermie im Kreis Höxter unter besonderer Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange herausgeben. Der Kreistag, der während der Oktoberwoche traditionell in Warburg tagte, hat dies am Donnerstag nun mehrheitlich gebilligt.

In der Sitzung stimmten 23 Kreistagsmitglieder für den Leitfaden, 14 dagegen. In drei Jahren, so heißt es in einer Erweiterung des gefassten Beschlusses weiter, soll der Leitfaden auf seine Wirksamkeit hin überprüft werden.