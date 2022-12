Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Warburg

Ein Warburger parkte seinen Volkwagen mit Kasseler-Kennzeichen am Montag zwischen 11.25 und 11.35 Uhr vor dem Supermarkt an der Papenheimer Straße. Als der 38-Jährige zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass dieser am hinteren linken Radkasten und der Stoßstange beschädigt worden war.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Da zur Unfallzeit reger Kundenbetrieb herrschte, erhofft sich das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können unter der Telefonnummer 05271/9620 direkt an die Polizei gemeldet werden.