Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Warburg

Nach einer Unfallflucht am Montag in Warburg sucht die Polizei Höxter nun Zeugen.

Unbekannter Transporter-Fahrer verursacht Crash mit Citroen an B 252-Abfahrt Menne

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Warburg.

Die Tat ereignete sich bereits am Montagabend, 9. Januar, gegen 17.53 Uhr auf der B 252 in Höhe der Abfahrt Warburg-Menne. Ein 55-jähriger Fahrer aus dem Kreis Kassel befuhr mit seinem roten Citroen die Ostwestfalenstraße in Richtung Brakel. Aus Warburg kommend, bog ein roter Transporter unmittelbar vor dem Citroen auf die Bundesstraße ein, ebenfalls Richtung Brakel.

Trotz eingeleiteter Bremsung durch den Citroen-Fahrer, kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter, der hierbei am Heck beschädigt wurde. Der Citroen wurde im Frontbereich beschädigt.

Der unbekannte Fahrer des Transporters hat sein Fahrzeug dann zunächst kurz angehalten, ist dann aber unvermittelt Richtung Brakel weggefahren. Ein bisher unbekannter Zeuge des Unfalls ist dann hinter dem Transporter hergefahren.

Schaden im vierstelligen Euro-Bereich

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, insbesondere derjenige, der noch hinter dem Transporter hergefahren ist, werden gebeten, sich unter Telefon 05271/9620 bei der Polizei Höxter zu melden.