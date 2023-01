Fahrer ohne Führerschein zeigt Polizei eine Fälschung

Erst konnte er der Polizei keinen Führerschein vorlegen, dann präsentierte er eine Fälschung: Ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Güterloh hat die Beamten auf der B252 bei Warburg-Germete und in Paderborn beschäftigt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Demnach kontrollierten Polizeibeamte der Wache Warburg den Mann, der einen Mercedes Transporter fuhr, am Dienstag gegen 10.30 Uhr. Dabei konnte der Mann keinen Führerschein vorlegen.

„Die anschließend durchgeführten Datenabfragen führten dann zu dem Ergebnis, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, erklärt die Polizei.

Auch den Halter des Mercedes' erwartet ein Strafverfahren. Der Mann saß auf dem Beifahrersitz, als die Polizei den Wagen anhielt. Da der Mann das Fahren ohne Führerschein zugelassen hat, muss er mit einer Strafe rechnen.

Führerschein gefälscht

Am selben Tag erschien der beschuldigte Fahrer dann auf der Polizeiwache in Paderborn. Dort legte er gegen 13 Uhr seinen angeblichen Führerschein vor. Das begründete er damit, dass er zuvor in Warburg durch Polizisten kontrolliert worden sei und seinen Führerschein nicht dabei gehabt habe.

Die Polizisten nutzten die Chance und überprüften das Dokument, dass der Mann ihnen zeigte. Dabei entdeckten die Beamten allerdings mehrere Fälschungsmerkmale. „Daher wurde der Führerschein sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet“, erklärt die Polizei weiter.