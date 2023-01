Polizei und Ordnungsamt wollen in Warburg enger kooperieren

Die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Ordnungsamt in Warburg soll weiter intensiviert werden. Dazu haben Christian Brenski (Abteilungsleiter Kreispolizeibehörde) und Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf am Donnerstag im Behördenhaus einen entsprechenden Vertrag unterschrieben.

Eine solche Ordnungspartnerschaft gibt es in vielen Städten. In Warburg wurde sie im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/2016 beschlossen. Auf dieser Grundlage sollen nun weitere Themenfelder in der Partnerschaft aufgenommen werden. „Auf die gute Arbeit der Vergangenheit wollen wir aufbauen und sie fortsetzen“, machte Bürgermeister Tobias Scherf deutlich.