Zum ersten Mal hat es in Rimbeck einen Weihnachtsmarkt gegeben. Die Rimbecker Vereine unter der Führung des Fördervereins des Musikvereins hatten am Samstag eingeladen.

Am Pfarrheim boten die Vereine Speisen und Getränke an sieben Buden an, musikalische Einlagen bot der Musikverein und der Gesangverein lud zum Rudelsingen ein.