PRG baut in Warburg neue Werkshalle für 2,5 Millionen Euro

Begonnen hatten die ersten Bauarbeiten bereits im Juni 2022. „Der Neubau spiegelt die Kontinuität im Wachstum und in der Entwicklung des Unternehmens wider“, wird Frank Dierkes, geschäftsführender Gesellschafter bei PRG, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Erst vor drei Jahren hatte PRG in Warburg eine Halle erweitert und in der Größe verdoppelt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert