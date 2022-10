Pro-Gospel-Chor Warburg singt „Messiah“

Ein besonderes Konzert-Highlight erwartet alle Freunde der Chormusik in Warburg. Nach drei Jahren Vorbereitungszeit und etlichen coronabedingten Unterbrechungen ist es am Samstag, 12. November, endlich soweit. Der Pro-Gospel-Chor führt das Chorwerk „Messiah“ auf, das vom norwegischen Komponisten und Chorleiter des weltberühmten Oslo-Gospel-­Chores Tore W. Aas geschrieben wurde.

Pop-Musical wird am 12. November in der Kirche Maria im Weinberg aufgeführt

Der Pro-Gospel-Chor tritt am 12. November um 19 Uhr in der ev. Kirche Maria im Weinberg auf.

Es wird die Geschichte vom Leben und Wirken Jesus Christus in konzertanter Form - von Christi Geburt über seinen Tod am Kreuz, bis hin zur Wiederauferstehung und Himmelfahrt musikalisch erzählt. Die musikalische Umsetzung dieses im Jahr 2017 in den Niederlanden uraufgeführten Werkes ist in dieser Form einzigartig. Einfühlsame Balladen wechseln sich mit fetzigen, perfekt durcharrangierten Titeln ab. „Aber eines haben alle Songs gemeinsam: sie wollen einem nicht mehr aus dem Ohr gehen. Die speziellen Harmonien dieses Musicals werden etwas mit dem Publikum machen“, ist sich Chorleiter Christof Störmer sicher. Auch das bekannte Händel-Motiv wird natürlich nicht fehlen.

Der Chor singt auf Englisch und bietet den Konzertbesuchern die deutsche Übersetzung als Übertext synchron zum Mitlesen an. Die begleitenden Sprechertexte sind komplett auf Deutsch.

Alle Stationen des Lebens Jesu wurden – eigens für dieses Musical – von Pro-Gospel-Mitsängerin und Künstlerin Kathrin Becker durch wunderschöne Bilder in einer speziellen Drucktechnik illustriert.

Guido Mott singt die Partie des Jesus

Der Pro-Gospel-Chor mit seinen bewährten Solisten freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Guido Mott, der die Partie des Jesus singen wird. Er selbst war früher Chormitglied und glänzte zusammen mit Heidi Menne-Waldeier 2005 im damals selbst geschriebenen Weihnachtsmusical „Happy Birthday Jesus“.

Der Pro-Gospel-Chor ist ­besonders stolz darauf, dieses Musical als erster Chor in Ostwestfalen aufzuführen. Die Chorsängerinnen- und Sänger freuen sich darauf, dieses Chorwerk gemeinsam mit dem Publikum live zu erleben. Und sie versprechen: „Sie werden es nicht bereuen!“

Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der ev. Kirche Maria im Weinberg. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Eintritt beträgt 9 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen. Karten gibt es nur an der Abendkasse.