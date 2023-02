Mehr als 550 Närrinnen und Narren haben am Sonntag die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiss-Ossendorf in der Heinberghalle besucht.

Karneval: 550 Gäste feiern ausgelassen in der Heinberghalle

Im rot-weiß dekorierten Saal führte erstmals der neue Vorsitzende Wilhelm Engemann mit seinem Elferrat durch den Abend. Viel passiert ist trotz Corona-Pause in den vergangenen drei Jahren bei den Karnevalisten in Ossendorf, wie am Sonntag auf der Bühne zu sehen war.