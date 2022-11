Radfahrer aus Marsberg stirbt bei Unfall

Ein 70-jähriger Radfahrer aus Marsberg hat am Montag bei einem Unfall auf der K91 bei Diemelstadt sein Leben verloren. Er wurde von einem Lastwagen erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall am Montag ist ein Radfahrer in der Nähe von Orphetal ums Leben gekommen (Symbolbild).

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, war es gegen 15.40 Uhr zu dem Unglück gekommen. Ein Zeugen meldete den Vorfall über den Notruf bei der Polizei. Er hatte zuvor beobachtet, wie der Radfahrer von Orphetal in Richtung Bundesstraße 7 in Nordrhein-Westfalen unterwegs war.

Auf einer etwa 250 Meter langen, geraden Strecke wurde er von einem Lastwagen auf der Gegenfahrbahn überholt. Der Radfahrer soll laut Zeugen dann eine Fahrbewegung nach links gemacht haben und dadurch mit seinem Lenker gegen den Lastwagen gestoßen sein. Dadurch wurde er vom LKW erfasst und stürzte zu Boden.

Die sofort alarmierten Rettungskräfte waren schnell am Unfallort und leiteten die Reanimation ein, der 70-jährige Radfahrer aus Marsberg konnte aber nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 51-jährige Sattelzugfahrer aus Kasachstan erlitt bei dem Unfall einen Schock, er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Kreisstraße K 91 war über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Kassel beauftragte einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs, der noch am Montagabend seine Arbeit am Unfallort aufnahm. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme durch die Feuerwehr aus Diemelstadt ausgeleuchtet.