Drei Tage Sommerfest am ersten Juli-Wochenende: Hansestadt will sich von ihrer besten Seite zeigen

Warburg

Die Planung nimmt Gestalt an, das Bühnenprogramm steht fest: Am ersten Juli-Wochenende, 1. bis 3. Juli, soll in der Warburger Diemelaue ein dreitägiges Sommerfest gefeiert werden. „Wir wollen dabei unsere Hansestadt, aber auch den Kreis Höxter von der besten Seite präsentieren", sagt Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf.

Von Ralf Benner