Rastplatz am Twisteradweg in Welda hergerichtet

Der Twisteradweg R2, mit dem man von Warburg aus, längs der Twiste über Germete und Wormeln - durch Welda - über Volkmarsen und Külte bis zum Twistesee radeln kann, ist jetzt um eine Attraktion und ein romantisches Verweilplätzchen reicher.

Die beiden Informationsschilder, die an dem Platz aufgestellt wurden, enthalten alle wichtige Angaben über das lebenswerte Dorf, seine Geschichte, das Naturerlebnis im Twistetal mit seinen sechs Naturschutzgebieten, Informationen über die örtlichen Vereine und Gruppierungen sowie Sehenswertes und die Gastronomie in Welda. Die Ziele können bequem mittels QR-Code gescannt und die entsprechenden Routen und Informationen einfach mit dem Smartphone abgerufen werden.

Die neuen Infotafeln geben Auskunft über Sehenswertes, die örtliche Gastronomie und die Geschichte vonWarburg Welda. Foto: Dorfgemeinschaft Welda

Die Anregung zu dem Projekt kam von Ortsvorsteher Hubertus Kuhaupt, der auch zwei neue Sitzgruppen organisierte, die nun Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger am Ortseingang von Welda zum Verweilen einladen.

Ein schöner Platz am Twisteradweg war schnell gefunden. Die Rentner AG der Dorfgemeinschaft Welda richtete den neuen Rastplatz her, setzte die Fundamente, baute die Unterkonstruktion für die Schilder auf und montierte die beiden neuen Tafeln, die Holger Sprenger von der Dorfgemeinschaft Welda in Auftrag gegeben hatte. Die Unterkonstruktion für die Schilder wurde von der Schreinerei Kuhaupt GmbH & Co.KG aus Warburg gestiftet.