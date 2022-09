Rat genehmigt neues Gerätehaus für Löschzug West

Gebäude soll am alten Standort an der B7 entstehen

Warburg-Scherfede

Der Warburger Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Stadthalle einstimmig den Bau eines neuen Gerätehauses für den Löschzug West genehmigt. Das Gebäude soll in den kommenden drei Jahren auf dem alten Standort an der B7 direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Scherfede und Rimbeck errichtet werden und ist dann die neue Basis für die Feuerwehrleute aus Scherfede und Rimbeck.

Von Jürgen Vahle