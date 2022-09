Regionale Vielfalt beim Erntedankmarkt in Warburg

Warburg/Nieheim

„Nach der Globalisierung kommt jetzt die Regionalisierung. Ich muss im Januar keine Erdbeeren aus Ägypten im Supermarkt kaufen.“ Kreislandwirt Heinrich Gabriel aus Borgentreich freut sich schon auf den Erntedankmarkt in der Warburger Stadthallle. Hier werden 20 regionale Anbieter zeigen, was der Kreis Höxter an guten landwirtschaftlichen Produkten zu bieten hat.

Von Ralf Brakemeier