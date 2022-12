„Klein, aber kuschelig“, brachte es Wilm Pollmann von der Werbegemeinschaft Warburger Hanse am 2. Advent auf den Punkt – und so war er schließlich auch, der regionale „Wintergenuss“ auf dem Neustadt-Marktplatz.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten am Sonntag die Gelegenheit für einen Bummel durch das weihnachtliche Rund. Am Nachmittag öffneten zudem auch einige Geschäfte in der Warburger Innenstadt. Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz des ersten „Wintergenusses“ nach der Corona-Zwangspause mehr als zufrieden. „Es läuft gut“, freute sich Will Pollmann.