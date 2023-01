Reiterball in Germete ist wieder da

Tanz, Geselligkeit und Show zogen am Samstagabend an die 400 Besucher zum traditionellen Reiterball des Reitervereins (RV) St. Georg Diemeltal. Bei diesem großen Besucherstrom war nach zweijähriger Coronapause die Schützenhalle zum Bersten gefüllt – und die Stimmung super.

Bereits am Eingang sammelten sich stetig kleine Gruppen an der Fotobox, um sich für die Ewigkeit mit einem Foto an den Abend zu erinnern. Schick in Schale geworfen, machten Damen und Herren schließlich auch was her.