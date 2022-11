„Repair-Café“ in Scherfede gibt Altgeräten eine zweite Chance

Die ehrenamtlichen Reparateure haben in der Verwaltungsnebenstelle alle Hände voll zu tun

Warburg-Scherfede.

Repariert (repair) wird schon, das mit dem Kaffee (Café) dauert noch im „Repair-Café“ in der Verwaltungsnebenstelle in Scherfede. „Wir sind bei allem noch in der Findungsphase, aber einfach mal machen, ist der erste wichtige Schritt“, sagt Arno Menne, der die Reparaturwerkstatt für Kleingeräte mit auf den Weg gebracht hat.

Von Astrid E. Hoffmann