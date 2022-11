Reparieren statt Schrotten in Scherfede

Warburg-Scherfede

„Schrauben statt Schrotten“ - das ist das Motto des Scherfeder Repair-Cafés im ersten Obergeschoss der Verwaltungsnebenstelle in Scherfede. „Alles, was unter den Arm passt“ soll an der Briloner Straße 30 an jedem zweiten Dienstag im Monat instand gesetzt werden.