Restaurant „Leone“ schließt in Warburg

Eine Ära geht zuende: Nach mehr als 40 Jahren schließt das Restaurant „Leone“ zum 1. November. „Ich habe sehr lange für diese Entscheidung gebraucht und mir diese nicht leicht gemacht, aber ich bin mit meinen Kräften am Ende“, bedauert Inhaber Raffaele Leone.

Die vergangenen Jahre seien nicht allein wegen der Corona-Krise anstrengend und verletzend gewesen, besonders der ständige Personalmangel habe schließlich zu diesem Entschluss geführt. „Das Restaurant läuft sehr gut, aber es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, abends, an den Wochenenden und an Feiertagen zu arbeiten“, hat der Restaurantbesitzer schmerzlich feststellen müssen. Seine treuen Mitarbeiter müssten ständig doppelt und dreifach arbeiten, weil Personal einfach an allen Ecken und Enden fehlt.