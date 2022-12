Zwei Jahre lang durfte Silvester nur eingeschränkt gefeiert werden - wegen der Corona-Pandemie. An diesem Jahreswechsel ist das anders. Nicht mitfeiern können allerdings etliche Einsatzkräfte. Sie sind im Dienst, während andere die Korken knallen lassen.

Auf der Rettungswache in Warburg arbeiten unter anderem (von links) Jan Hildebrandt und Timm Gieffers. Sie stehen in der Fahrzeughalle der Wache, wo auch die Rettungswagen parken.

Eine besondere Vorbereitung auf diesen Abend gibt es beim Rettungsdienst aber nicht. Schließlich wissen die Helfer noch nicht, was da auf sie zukommt. „Für uns ist das ein Tag von 365“, erklärt Henry Feigert, Leiter der Rettungswache in Warburg. Ob mehr los sei, als sonst? „Das ist völlig unterschiedlich. In manchen Jahren ist gar nichts.“