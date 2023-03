Team um Schwester Hatune reist in die Türkei und nach Syrien

Warburg-Rimbeck

Die Hatune-Stiftung mit Sitz in Rimbeck ruft weiterhin zu Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien auf. „Dank der Spender konnten wir bereits 1200 warme Decken verteilen“, berichtet die syrisch-orthodoxe Schwester Hatune Dogan.