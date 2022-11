Rimbecker Schützen pflanzen 31. Königslinde

An der Rimbecker Diemelhalle ist nach zweijähriger coronabedingter Pause der 31. Königsbaum von den amtierenden Majestäten Alexander Wiemers und Julia Schwickert gepflanzt worden. Dieses geschieht nun seit dem Jahr 1991 und soll auch in Zukunft traditionsgemäß weiter beibehalten werden.

„Es ist ein wunderbares Bild, welches die inzwischen mit 31 Bäumen stattliche Allee, an der Diemelhalle darstellt. Viele Bäume sind über die Jahre schon zu stattlichen Exemplaren herangewachsen“, sagt der Vorsitzende Sebastian Otto.

Als Sponsor der Königslinde konnte wieder der heimische Schützenbruder und Landschaftsgärtner Walter Schafmeister gewonnen werden, bei dem sich der Vorsitzende im Namen des Vorstandes nebst Königspaar und Hofstaat herzlich bedankte. „Diese Tradition unterstützt Walter Schafmeister schon seit mehreren Jahren“, hebt der Vorsitzende hervor.

Walter Schafmeister sponsert Königslinde

Neben den Majestäten waren auch die Damen und Herren des Hofstaates mit von der Partie, um den Baum in die richtige Position zu bringen. Die Mitglieder des Schützenvorstandes standen dank ihrer langjährigen Erfahrungen mit Rat zur Seite. Anschließend wurde in geselliger Runde an der Diemelhalle das Schützenfest 2022 nochmals in beste Erinnerung gebracht.