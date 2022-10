Rimbecker verkaufen Apfelsaft für guten Zweck

Trotz Regens waren jetzt einige Rimbecker zusammengekommen, um die Äpfel in der Feldflur zu sammeln, bevor sie ungenießbar werden. Etwa 400 Kilogramm Äpfel wurden aufgelesen. Der Pfarrgemeinderat hatte dazu eingeladen.

Aktion des Pfarrgemeinderates kommt gut an

Der Pfarrgemeinderat in Rimbeck hat Obst in der Feldflur aufgesammelt, damit es nicht verdirbt.

Noch am selben Tag wurden die Äpfel zu leckerem Saft verarbeitet. Der fertige Saft wird am Samstag, 8. Oktober, in der Erntedankmesse um 19 Uhr St. Elisabeth zum Verkauf angeboten.

Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Der Pfarrgemeinderat möchte gerne mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und Danke sagen für die große Vielfalt an Obst in der Natur, die nachhaltig genutzt werden soll.