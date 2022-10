Rimbecker Zweisitzer-Cabriolet ist ein „kleines Wunder“

Warburg-Rimbeck

„Das kleine Wunder fährt Berg rauf, wie andere runter“, zitiert Franz-Eckhard Stratmann und er weiß, wovon er spricht. Mit seinem DKW F5 Meisterklasse von 1935 war er schon zweimal in Norwegen und der Schweiz, einmal in Dänemark und in England. Dabei steht DKW natürlich nicht für „das kleine Wunder“, sondern für Dampfkraftwagen. Und der Werbeslogan bezog sich auf einen DKW-Fahrradhilfsmotor von 1920 mit einer Pferdestärke. Um den DKW der Meisterklasse und seinen Eigentümer Eckhard Stratmann geht es in dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer“.

Von Astrid E. Hoffmann