Robert E. aus Warburg in Schweden festgenommen

Robert E. (54) aus Warburg ist gefasst. Der Mann, der vor mehr als sechs Wochen im niedersächsischen Burgwedel eine Frau in ihrem Haus getötet haben soll, wurde in Schweden aufgespürt.

Hier, am Würmsee bei Burgwedel, soll Robert E. die 56-jährige Simone G. in ihrem Haus getötet haben.

Nach dem Hinweis einer besorgten Freundin hatten Polizisten am 12. September das Haus von Simone G. (56) am Würmsee bei Burgwedel aufgesucht. Sie fanden Blutspuren im Schlafzimmer, und das Wasserbett war zerstört – möglicherweise war die Frau in ihrem Bett erstochen worden. Von ihr oder ihrer Leiche fehlt seitdem jede weitere Spur.

Ein Zeuge hatte in der Nähe einen Mann in Anglerkleidung mit einem alten, silbernen Ford Focus beobachtet. Nach unbestätigten Informationen soll unter anderem die Auswertung von Funkzellendaten auf Robert E. aus Warburg hingewiesen haben. Er soll laut Polizei in den Tagen vor der mutmaßlichen Tat im Raum Burgwedel campiert haben – in seinem Auto, in einem Zelt, in einer Schutzhütte.

Nachdem vergeblich versucht worden war, ihn aufzuspüren, veröffentlichte die Polizei vergangene Woche Fotos des Verdächtigen, und es wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Zur besseren internationalen Zusammenarbeit sitzen beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden sogenannte Verbindungsbeamte. Sie gehören der Polizei ihres Heimatlandes an und sorgen für einen kurzen Dienstweg. In diesem Fall konnte der Verbindungsbeamte für Skandinavien der Mordkommission Hannover mitteilen, dass Robert E. nach Schweden eingereist war.

Robert E. Foto: privat

Ob der Warburger durch den Kauf eines Fährtickets oder das Passieren von Überwachungskameras eine Spur hinterlassen hatte oder durch andere Umstände in den Computern der Schweden gelandet war – das wollte die Polizei am Mittwoch nicht sagen. Zielfahndern aus Hannover gelang es dann am Sonntag zusammen mit ihren schwedischen Kollegen, Robert E. aufzuspüren. „Er war noch im Besitz des Fords“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Robert E. soll nun nach Deutschland überstellt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag an die schwedische Justiz gerichtet. Stimmt Robert E. der Auslieferung zu, könnte er schon bald hier sein. An seiner Täterschaft hat die Polizei wenig Zweifel: „Wenn jemand, dessen Fahndungsbild in Zeitungen und im Internet zu sehen ist, nach Schweden fährt, werten wir das als Flucht“, sagt der Polizeisprecher. Die Mordkommission hofft, durch eine Befragung des Warburgers und die Spurensicherung an seinem Auto Hinweise auf das Schicksal von Simone G. zu bekommen.

In Warburg aufgewachsen und verheiratet

Robert E. ist in Warburg aufgewachsen und dort verheiratet, er soll auch eine Tochter haben. Die Familie soll geschockt gewesen sein, als sie von dem Vorwurf erfuhr. Robert E. war zuletzt arbeitslos und hatte vorher unter anderem in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Diakonie Paderborn-Höxter gearbeitet. Er war mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, allerdings nicht mit einer Tat der Schwere, wie sie ihm jetzt zur Last gelegt wird.

„Der Fahndungserfolg in diesem Fall zeigt, welchen enormen Wert es hat, effiziente Netzwerke auch über Landes- und Staatsgrenzen hinaus aufzubauen“, sagt Kriminaldirektor Harry Blome. Die schnelle Ermittlungsarbeit der hannoverschen Zielfahndung sei mit der Festnahme des Tatverdächtigen durch die schwedischen Kollegen weit über die örtlichen Grenzen der Polizeidirektion Hannover fortgeführt worden.

Von der Vermissten Kerstin Simone G. fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler suchen daher weiterhin nach der 56-Jährigen und nach Zeugen, die sie gesehen haben oder Hinweise geben können.

Wer kann etwas zum Ford Focus von Robert E. sagen? Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist WAR-SE 512. Foto: Polizei

Zum Auffinden der Vermissten und zur Aufklärung der Straftat sucht die Polizei dringend Zeugen, die im September im Bereich Großburgwedel und Fuhrberg Beobachtungen gemacht haben, wie zum Beispiel eine campierende Person, ein aufgeschlagenes Zelt oder einen silbernen Ford Focus mit Warburger Kennzeichen. Diese Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109-5555 mitzuteilen.