Rocking Frogs mischen Warburger Rosenball auf

Einen großartigen Abend in der liebevoll dekorierten Stadthalle haben 200 Gäste am Samstagabend tanzend beim Rosenball zum 60-jährigen Bestehen des Tanzclubs Warburg erlebt. Nach zweijähriger Pause wurde den Gästen neben erstklassiger Tanzmusik der Prime Time Band zudem ein abwechslungsreicher Showteil mit den jungen Akteuren des Clubs und den Rocking Frogs aus Fuldabrück geboten.

„Es muss wieder weitergehen“, sagte der Vorsitzende Hans-Peter Keil am Abend. Zwei Jahre lang hatte der Tanzclub Warburg auf den Tanz in den Mai und den Rosenball verzichtet, doch die Mitglieder eines solchen Vereins wünschen sich eben solche Veranstaltungen, um zeigen und genießen zu können, was sie in den Kursen eingeübt haben. „Der Tanz in den Mai ist noch ausgefallen, aber nun hat auch die Politik signalisiert, dass wir vorsichtig wieder starten können“, sagte Keil.