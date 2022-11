Rotary-Club Warburg spendet 5000 Euro

In politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigen viele Menschen die ehrenamtliche Unterstützung der Tafeln und Mittagstische zur Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln. Vor diesem Hintergrund und der aktuellen Bedarfssituation, hat sich der Rotary-Club Warburg dazu entschlossen, den „Warburger Mittagstisch“ der Diakonie Paderborn-Höxter mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro über seinen Förderverein zu unterstützen.

Die Spende wurde von Clubpräsident Dirk Duurland an die Leiterin der Diakonie, Astrid Schäfers, im Rahmen eines Clubmeetings übergeben. „Mit dieser Spende unterstützen wir gern das ehrenamtliche Engagement für bedürftige Menschen. Die Tafeln und Mittagstische stellen eine tragende Säule für den sozialen Zusammenhalt in unsere Gesellschaft dar. Dies gilt es zu fördern“, betont Duurland.

Die gesamte Spendensumme von 5000 Euro setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. 4000 Euro finanzieren die Warburger Rotarier über ihren Förderverein. Weitere 1000 Euro kommen über die Stiftung „Stiftunglife“ (Gemeinnützige Stiftung für Leben und Umwelt) mit Sitz in Celle dazu. Diese Stiftung hat sich das Ziel gesetzt, die Arbeit der Tafeln und Tische durch Zuschüsse zu unterstützen. Der zusätzliche Betrag wurde vom Warburger Club beantragt und eingeworben. Er fließt somit direkt mit in die Gesamtspendensumme an die Diakonie ein.

Essen und Lebensmittel in Warburg und Rimbeck

„Jede Woche versorgen wir unsere Kundinnen und Kunden mit gekochtem Essen und Lebensmitteln an unseren Standorten in Warburg und Rimbeck. Die Zahl wächst ständig weiter. Aktuell sind es etwa 500 Personen pro Woche. Daher sind wir dankbar, für die Spende, die wir direkt für den Einkauf von Lebensmitteln im Handel verwenden werden“, erläutert Diakonie-Leiterin Astrid Schäfers.

Zahl der Kunden von 120 auf 500 gestiegen

Der Bedarf an Unterstützung und Hilfe ist groß und wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen noch steigen. Allein in der Zeitspanne von vor der Corona-Pandemie bis heute ist die Zahl der Kundinnen und Kunden des Warburger Mittagstisches von etwa 120 auf zirka 500 gestiegen. Daher wird der Rotary-Club Warburg auch im kommenden Jahr die Arbeit des Warburger Mittagstisch mit einer weiteren Spende unterstützen.