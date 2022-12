Rudelsingen auf dem Warburger Markt

Warburg

Ganz Warburg soll an Heiligabend gemeinsam Weihnachtslieder singen. „O du Fröhliche“, „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ oder „O Tannenbaum“, eben Lieder, die alle kennen. Das ist ein Projekt der Erd-Charta-Ideenwerkstatt (ECI). Am Vormittag des 24. Dezembers steht das „Rudelsingen“ von 11 Uhr an auf dem Neustadtmarktplatz an.