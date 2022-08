Sababurg: Wolf beißt Elfjährigen in den Finger

Nach Angaben der Polizei in Kassel ereignete sich der Zwischenfall am vergangenen Donnerstag. Der Elfjährige aus Havixbeck im Kreis Coesfeld war auf Klassenfahrt im Tierpark. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass die Kinder Stöcke durch das Gitter des Wolfsgeheges gesteckt und das Tier so geärgert hätten. Ein Wolf habe den Elfjährigen daraufhin in die Fingerkuppe gebissen.

Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ordnet die Verletzung allerdings als nicht schwerwiegend ein. Die Eltern des Kindes hätten inzwischen Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattetet. Nun ermittelt die Polizei.

Tierparkleiter Uwe Pietsch sagte der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen aus Kassel, dass ihm der Vorfall sehr leid tue. Er verwies darauf, dass das Wolfsgehege zusätzlich innen mit einem Elektrozaun gesichert sei und es schon deshalb nicht angeraten sei, durch den Zaun zu greifen. Schilder würden auch auf diesen Zaun hinweisen. Man werde den Vorfall zum Anlass nehmen, die Situation nochmals zu überprüfen.

Vor einiger Zeit wurde einer Tierparkbesucherin beim Versuch, Wildschweine zu füttern, eine Fingerkuppe abgebissen. An mehreren Gehegen weisen Warnschilder darauf hin, dass die Tiere beißen oder durch das Gitter greifen können. Auf diese Art hatte ein Luchs schon einmal einen zu nah am Zaun stehenden Dackel verletzt.