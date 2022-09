Sarah Hakenberg: „Dann bewerbe ich mich eben als Bürgermeisterin“

Die mit dem „Deutschen Kabarettpreis“ ausgezeichnete Warburger Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Hakenberg ist „Wieder da!“ Mit ihrem neuen Solo-Programm tourt sie derzeit durch Deutschland und die Schweiz. Sie freut sich auch auf ihr Heimspiel am Samstag, 22. Oktober, im Pädagogischen Zentrum in Warburg. WESTFALEN-BLATT-Redakteur Ralf Benner hat mit ihr über die Rückkehr auf die Theaterbühne, Publikumsschwund und Kulturmüdigkeit gesprochen.

Die Warburger Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Hakenberg freut sich auch auf ihr Heimspiel am Samstag, 22. Oktober, im Pädagogischen Zentrum.

Wir leben in Zeiten, in denen uns das Lachen oftmals nur noch im Halse stecken bleibt: drohender Corona-Herbst und -Winter, finanzielle Einbußen durch die Pandemie, Inflation und Ukraine-Krieg. Wie schaffen Sie es, in diesen für alle schwierigen Zeiten ihr Publikum dennoch zum Lachen zu bringen?