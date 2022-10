Sarah Hakenberg nimmt Stadtverwaltung aufs Korn

Allen Widrigkeiten zum Trotz, haute die Liedermacherin vergnügt in die Tasten und schrummelte ihrer Ukulele. Sie hatte zunächst augenzwinkernd die Hansestadt Warburg im Verdacht, ihr den Strom der Lautsprecheranlage abgedreht zu haben: „Die Stadt will Strom sparen - und wo fängt sie damit an: bei Sarah Hakenberg.“ Die Kabarettistin, die mit spitzer Zunge in der Vergangenheit wiederholt die Christdemokraten in der Region aufs Korn genommen und auch ein Lied über „den letzten CDU-Wähler“ geschrieben hatte, machte ihrem Ruf am Samstag im PZ wieder alle Ehre.

