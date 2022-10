Schausteller hoffen auf gute Umsätze in Warburg

Warburg

An diesem Samstag beginnt die 73. Warburger Oktoberwoche. Neun Tage lang ist die Stadt in Feierlaune. Was für die einen Freizeit bedeutet, ist für die anderen harte Arbeit. 55 Schausteller, zum größten Teil gemeinsam mit ihren Familien, sorgen dafür, dass der Festplatz so wundervoll leuchtet und es überall so herrlich nach Kirmes riecht.

Von Jürgen Vahle