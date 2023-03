Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus in Scherfede

Fahrplan für Sanierung in Warburgs größtem Ortsteil steht

Die Verwaltungsnebenstelle in Scherfede wird bald umgebaut.

Demnach plane die Warburger Stadtverwaltung, die anstehenden Arbeiten im März und April auszuschreiben. In der Ratssitzung am 9. Mai sollen dann möglichst die Aufträge an die Baufirmen vergeben werden. Beginn des Umbaus könnte dann im Juni oder Juli sein.