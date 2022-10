Scherfeder Handel schießt gegen Supermarkt-Pläne

Warburg-Scherfede

Eine Investorenfamilie will den seit Jahren leerstehenden ehemaligen Combi-Markt an der Briloner Straße in Scherfede umbauen, vergrößern und wieder eröffnen. Gegen diese Pläne gehen jetzt die „Interessengemeinschaft Scherfeder Handel“ und verschiedene Akteure aus Nordhessen vor. Mit mehrseitigen Stellungnahmen muss sich Mittwoch, 2. November, der Warburger Bauausschuss befassen.

Von Jürgen Vahle