Scherfeder helfen auf dem Dach der Welt

Auf Einladung der KFD wird am Samstag, 19. November, in der Zehntscheune ein Dia-Vortrag mit dem Titel „Namasthe – Herzlich willkommen“ geboten. Darin geht es um eine Reise nach Nepal und ein für die Beteiligten einzigartiges Abenteuer in einem anderen Kulturkreis, das bis heute anhält.

Rudolf Grautstück übergibt gemeinsam mit dem Vorsitzenden Wilhelm Hermes und dem Kassenwart Dr. Lutz Fricke fünf Laptops an die Leiterin der Frauenschule in Naikap, Kathmandu. Gestiftet wurden die Geräte von der Gesamtschule Paderborn-Elsen. Seit 2008 unterstützt der Freundeskreis diese Frauenschule. Sie ist ein Alphabetisierungs- und Bildungsprojekt für erwachsene Frauen.

Mit dem Verein „Freundeskreis Nepal“ führt die Reise in die Himalaya-Gebirgsregion, in das zwischen Tibet und Indien liegende Land Nepal. Im November 2018 war der Scherfeder Rudolf Grautstück mit seinem Sohn Stephan und zwei Ärzten, 16 Tischlern, einem Elektriker, einer Ergotherapeutin und einer Erzieherin, insgesamt 7 Frauen und 16 Männer, mit dabei, ein Schulgebäude in der Gebirgsregion in Drumthali mit weiteren Schulräumen aufzustocken. Die 12-tägige Reise wurde zu einem einmaligen Erlebnis.

Die große Herzlichkeit der Menschen und die unvorstellbare materielle Armut seien die prägenden Eindrücke gewesen, denen die Teilnehmer während ihrer ersten Reise im Jahr 2002 in Nepal begegnete. Für Westeuropäer selbstverständliche Errungenschaften wie Lesen und Schreiben bleibe vielen Kindern verwehrt. Schulgebäude seien in einem völlig desolaten Zustand, jegliches Unterrichtsmaterial fehle und die Familien seien einfach nicht in der Lage, elementare Dinge wie Hefte und Schreibstifte zu finanzieren, berichten die Reiseteilnehmer.

Das waren die Anfänge des „Freundeskreises Nepal“, der mittlerweile fast jährlich zu Unterstützungsprojekten nach Nepal aufbricht. Der Verein verwendet sämtliche Spendengelder ausschließlich für die Unterstützung der Menschen vor Ort. So ist es selbstverständlich, dass die Reiseteilnehmer ihre Reise- und Unterbringungskosten selbst tragen. Von einer dieser sozialen Arbeitseinsätze und von den Patenkindprojekten zeugen die in Scherfede gezeigten Fotos.

Der Bildervortrag in der Zehntscheune Scherfede beginnt am Samstag, 19. November, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen von der KFD Scherfede. Um Anmeldung unter 05642/94094 wird gebeten.