Scherfeder Supermarkt-Pläne können weitergehen

Bauausschuss will noch einmal das Ortsparlament beteiligen

Warburg-Scherfede

Der Investor, der den ehemaligen Combi-Markt in Scherfede gekauft hat und ihn mit vergrößerter Verkaufsfläche wiedereröffnen möchte, kann weiter planen. Der Warburger Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochabend im Feuerwehrgerätehaus mehrheitlich beschlossen, dass das Verfahren zur dafür notwendigen Änderung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans fortgeführt werden soll.