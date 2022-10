Schlägereien auf dem Warburger Festgelände

An den zwei besucherstarken Abenden am Samstag, 1. Oktober, und Sonntag, 2. Oktober, kam es auf dem Festgelände und dem weiteren Umfeld zu mehreren Streitigkeiten, Handgreiflichkeiten und Beleidigungen, so dass auch mehrere Platzverweise ausgesprochen werden mussten.

Insgesamt verzeichnete die Polizei für das lange Eröffnungs-Wochenende elf Körperverletzungen, darunter eine schwere. Im Laufe der Abende war es wiederholt zu Streitigkeiten zwischen Personengruppen gekommen. Einzelne Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon, darunter auch eine 20-jährige Frau, die eigentlich einen Streit schlichten wollte.

Polizeibeamter leicht verletzt

Auch zu Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte kam es mehrfach, dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Ebenso mussten sich die eingesetzten Beamtinnen und Beamten häufiger Beleidigungen anhören, die entsprechend geahndet werden.

„Das erste Festwochenende verlief sehr unruhig“, bilanziert Einsatzleiter Georg Arendes, „das ist nicht das, was wir uns von dem Oktoberwochen-Start erhofft haben.“

Querflöte und Baritonhorn gestohlen

Außerdem wurden am Sonntag, 2. Oktober, im Laufe des Abends zwei Musikinstrumente eines Musikzuges aus dem Bierzelt entwendet. Dabei handelt sich um eine Querflöte und ein Baritonhorn.