Neuer Schönheitssalon in Warburg

Warburg

Ein Traum wird wahr: Swetlana Multhaupt eröffnet an diesem Samstag, 4. März, ihren Schönheitssalon „Beauty Loft“ an der Hauptstraße 31 (ehemals Modehaus Becker/Karin Jakobs) in Warburg. Los geht es um 11 Uhr. Alle Interessierten sind zur Eröffnungsfeier eingeladen.

Von Tanja Sauerland