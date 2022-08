Schritt für Schritt den Schuhen auf der Spur 

Warburg

Das sich etwas tut im ehemaligen Schuhhaus Pennig an der Marktstraße 18, das ist aufmerksamen Warburgern schon aufgefallen. Die Schaufenster sind teilweise mit Papier zugeklebt, ab und an ist ein Schatten im Laden zu sehen. Ein Plakat löst das Rätsel: „Sonderangebot – eine künstlerische Intervention!“ So erfahren Passanten von der Ausstellung, die am 4. September um 11.30 Uhr feierlich eröffnet wird.

Von Astrid E. Hoffmann