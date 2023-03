Unter dem Motto „Schützenwesen – mehr als ein Lebensgefühl“ veranstaltete der Bezirksverband Warburg im Bund der historischen Deutschen Schützenbruderschaften das traditionelle Wochenendseminar in der Landvolkshochschule Hardehausen. Erstmals konnte die Veranstaltung wieder zweitägig mit Übernachtung angeboten werden.

Alle Teilnehmer freuten sich über die persönlichen Gespräche mit langjährigen Bekannten, aber auch mit neuen Gesichtern in der Familie der Schützenbruderschaften.

Herausforderungen im Schützenwesen

Über die Herausforderungen im Schützenwesen, insbesondere für die Ausrichtung von Schützenfesten, tauschten sich die Teilnehmer am ersten Tag in Kleingruppen aus.

Alle Bruderschaften sehen sich mit signifikant gestiegenen Kosten in allen Bereichen und der Verfügbarkeit von Festwirten und Musikgruppen konfrontiert. Gleichzeitig wollen die Bruderschaften die Feste für alle Besucher bezahlbar halten.

Planungsstand zum Bezirksjubiläum

Das 75-jährige Bezirksjubiläum wird am 22. und 23. Juni 2024 in Borgentreich gefeiert. In Hardehausen wurde den Teilnehmern der aktuelle Planungsstand vorgestellt. Am Festsamstag soll es neben einem Festgottesdienst einen Großen Zapfenstreich geben. Im Anschluss wird ein Dankeschön- und Tanzabend in der Schützenhalle veranstaltet. Nach dem großen Festumzug soll am Sonntag ein Vogelschießen aller ehemaligen Bezirksmajestäten auf dem Schützenplatz erfolgen. In der Schützenhalle wird es nochmal eine Party geben.

Zur Ausrichtung des Jubelfestes wurde beim Wochenendseminar ein Vertrag zwischen dem Bezirk Warburg und der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich geschlossen.

Am zweiten Seminartag wurde ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert, der durch Bezirkspräses Werner Lütkefend zelebriert wurde. Über die Schützenthemen hinaus gab es auch noch einen Vortrag zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Ruth Müller von der Betreuungsbehörde des Kreises Höxter informierte die Schützen.

Nach dem erfolgreichen Seminar freuen sich alle Schützenbruderschaften auf die anstehende Schützenfestsaison.