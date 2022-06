Von Hannah Even

„Spielen wir ein Spiel?“, fragen die ukrainischen Kinder ihre Klassenlehrerin Luisa Schmidt. So beginnt häufig der Schultag der Willkommensklasse am Hüffertgymnasium Warburg. „Spiele bringen Lockerheit“, weiß Schmidt. Sie unterrichtet die jungen Flüchtlinge.

Klassenlehrerin Luisa Schmidt beim Deutschunterricht in der Willkommensklasse am Hüffertgymnasium.

Seit Ende März wurden fünf ukrainische Jugendliche am Gymnasium Marianum und neun ukrainische Kinder und ein Junge aus Afghanistan am Hüffertgymnasium in Warburg untergebracht.