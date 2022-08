Schützen erleben europäische Verbundenheit

Bruderschaften des Bezirks Warburg beteiligen sich am Europaschützenfest in Belgien

Warburg/Borgentreich/Willebadessen

Drei völkerverbindende erlebnisreiche Tage erlebten 55 Schützen und Angehörige aus sieben Schützenbruderschaften des Bezirks Warburgs am vergangenen Wochenende in der belgischen Kleinstadt Deinze in Ostflandern, in der Nähe von Gent. Dort nahmen etwa 30.000 Schützen und Begleiter aus zehn Nationen an einem großen Europaschützenfest teil.

Bearbeitet von Ralf Benner