Schützenverein Dössel spendet für Ukraine

Über den Verein „Zweite Heimat“ fließt das Geld an ein Krankenhaus

Warburg

Der Schützenverein Dössel unterstützt mit einer Spende die Ukraine-Hilfe des Vereins „Zweite Heimat“ in Warburg. „Seit dem 24. Februar wehrt sich ein friedliches und demokratisches Land gegen den aggressiven Angriffskrieg Russlands. Viele Menschen aus der Ukraine müssen durch Flucht ihr Leben in Sicherheit bringen und sind bei uns auch im Warburger Land angekommen“, so Arnold Beine, Vorsitzender des Schützenvereins.