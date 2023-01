Beim Schützenverein Germete hat es während der Generalversammlung einen lang geplanten Umbruch gegeben. Neuer Vorsitzender des 300 Mann starken Vereins ist Carsten Sommerfeld (49). Als neuer Oberst führt Gerd Vonde (50) die drei Kompanien an.

Der Germeter Schützenverein hat den Vorstand und das Offizierscorps neu gewählt und geht nun mit veränderter Mannschaft in die neue Festsaison. Das Bild zeigt (hinten von links) Alexander Müller, Marc Engemann, Tobias Hoppe, Volker Wehrmann, Kevin Kloidt, Niklas Koch, Lars Leifert, Maximilian Kofler, Thomas Vonde, Dennis Eikenberg, Markus Schäfers und Jürgen Schubert sowie (vorne von links) Stefan Waldeier, Herbert Leifert, Pascal Zimmermann, Marco Clases, Volker Schweins, den neuen Vorsitzenden Carsten Sommerfeld, den scheidenden Vorsitzenden Thomas Sommerfeld, den scheidenden Oberst Jörg Köring, den neuen Oberst Gerd Vonde, Dirk Bartoldus, Marian Schweins, Henrik Fuest, Karl Halkowicz, Sascha Vonde, Horst Fiege und Jürgen Vahle.

Während der mit mehr als 80 Schützen gut besuchten Versammlung im Haus des Gastes ging es bisweilen emotional zur Sache. Gleich mehrere Mitglieder, die den Verein über Jahrzehnte geprägt hatten, wurden gebührend verabschiedet. Der gesamte Vorstand und das Offizierscorps wurden neu gewählt.

Thomas Sommerfeld war seit 202 Schützenchef

Allen voran wurde der scheidende Vorsitzende Thomas Sommerfeld verabschiedet. 39 Jahre lang war er zunächst Offizier, später im Vorstand und seit 2002 Vorsitzender. In seiner Amtszeit war er nicht nur im Luftkurort treibende Kraft bei zahlreichen Projekten und Veranstaltungen wie dem Dorfjubiläum „1000 Jahre Germete“. Thomas Sommerfeld hat auch auf der Ebene der Stadt Warburg immer wieder die Schützenvereine zusammengebracht. Sein Wort zählt etwas in der Hansestadt, wenn es um Fragen des Schützenwesens geht.

Oberst Jörg Köring hat den Festablauf modernisiert

30 Jahre lang war der scheidende Oberst Jörg Köring im Verein als Offizier aktiv, zunächst als Feldwebel und Hauptmann, seit 2008 als Oberst. Ihm war es vor allem wichtig, jedes Jahr einen neuen König präsentieren zu können. Außerdem legte der ehemalige Zeitsoldat und Mitarbeiter der Firma Germeta Wert darauf, dass die Schützen zu den eigenen Festen und in den Nachbarorten vernünftig auftreten. Eine schludrige oder falsche Uniform gab es bei ihm nicht. Zahlreiche Modernisierungen im Festablauf gehen zudem auf sein Konto.

Zu neuen Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt wurden Thomas Sommerfeld, Karl Halkowicz, Jörg Köring und Herbert Leifert (von links). Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Marco Böx. Foto: Schützenverein Germete

Karl Halkowicz geht nach 39 Jahren als Offizier

Seinen Platz in den Germeter Geschichtsbüchern hat auch Karl Halkowicz sicher. Er war nicht nur 39 Jahre lang Fahnenoffizier, sondern errang auch zweimal die Königswürde. Das haben nur sehr weniger Mitglieder vorzuweisen. Der Schütze, der nahezu jeden Orden trägt, den man in Germete bekommen kann, war als gelernter Maurer stets treibende Kraft bei den Umbauten an der vereinseigenen Halle.

Herbert Leifert hat 30 Jahre hoch zu Ross Umzug begleitet

Hoch zu Ross hat auch Herbert Leifert über Jahrzehnte den Verein vertreten. Der Oberstadjutant gab 30 Jahre lang stets ein imposantes Bild ab, wenn er den Schützen und Gästen die neue Majestät ankündigte. Auch seinen Maschinenpark stellte der Landwirt und Pferdeexperte dem Verein immer wieder zur Verfügung. Unter langanhaltendem Applaus wurden Thomas Sommerfeld, Jörg Köring, Karl Halkowicz und Herbert Leifert verabschiedet und zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Besonderer Dank für den scheidenden Vorsitzenden und den Oberst: Beide erhielten ein Dank-Transparent des Vereins, die jedoch zuvor im Haus des Gastes und am Ortseingang für einige Tage hängen sollen. Foto: Schützenverein Germete

Erster Polizeihauptkommissar Carsten Sommerfeld führt den Verein an

Einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde Carsten Sommerfeld (49). Der Erste Polizeihauptkommissar ist der Bruder des scheidenden Vorsitzenden und hat auch schon jahrelange Vorstandserfahrung. Sein Stellvertreter ist Volker Schweins (bislang Schriftführer). Im Amt bestätigt wurden Kassierer Dirk Bartoldus und sein Stellvertreter Marco Clases. Neu im Vorstand sind Marian Schweins (1. Schriftführer) und Henrik Fuest (2. Schriftführer). Marco Böx, der sechs Jahre im Vorstand diese Amt bekleidet und vor allem den Umweltschutz zum Thema gemacht hatte, gab seinen Posten somit in jüngere Hände.

Oberst Gerd Vonde war schon Warburger Stadtkönig

Im Offizierscorps wurde Gerd Vonde zum neuen Oberst gewählt. Der 50-Jährige ist amtierender König und war 2004/2005 bereits Germeter Majestät und Warburger Stadtkönig. Der Logistiker der Borgentreicher Firma Scheideler war bislang 1. Hauptmann. Auf den Posten rückt nun Jürgen Vahle auf. 2. Hauptmann ist nun Tobias Hoppe. Seinen Posten als Feldwebel übernimmt Toni Schießer. Die dritte Kompanie führt in Zukunft Thomas Vonde als Hauptmann an. Auch zwei neue Adjutanten gab es: Für seinen Vater Herbert rückt Lars Leifert nach. Maximilian Kofler übernimmt den Posten des Königsadjutanten von Stefan Stute.

Zwei neue Hallenwarte gefunden

Gut aufgestellt ist nach der Wahl auch das Team der Hallenwarte. Neben Jörg Lohberger (bleibt im Amt) kommen der ehemalige 3. Hauptmann Horst Fiege und der ehemalige Fähnrich Jürgen Schubert ins Team. Stefan Amedick musste seinen Posten aus beruflichen Gründen niederlegen.

Die Jahreshauptversammlung des 300 Mann starken Schützenvereins war gut besucht. 80 Mitglieder kamen ins Haus des Gastes. Foto: Schützenverein Germete

100 Paare waren bei der Polonaise dabei

Die 1. Fahne des Vereins übernehmen in Zukunft Marc Engemann (Fähnrich), Dennis Eikenberg und Markus Schäfers (vorher 2. Fahne). Die 2. Fahne ist komplett mit jungen Schützen besetzt worden: Kevin Kloidt (Fähnrich), Niklas Koch und Parcal Zimmermann. Die dritte Fahne übernehmen Sascha Vonde (Fähnrich), Matthias Hoppe und Stefan Waldeier (vorher 1. Fahne). Lakeien bleiben Alexander Müller, Volker Wehrmann und Markus Jochheim.

Fest noch mit „angezogener Handbremse“

In seinem letzten Rechenschaftsbericht ging Thomas Sommerfeld noch einmal auf die Schützenfestsaison 2022 ein, die nach Corona noch mit „angezogener Handbremse“ gefeiert worden sei. Der Verein sei jedoch sehr rege gewesen, beispielsweise bei der von Marc Engemann organisierten Hilfsaktion für die Ukraine oder bei der Baumpflanzaktion im Wald. Beim Schützenfest sei der Samstag überraschend schwach besucht gewesen, der Sonntag hingegen so gut wie selten. Mehr als 100 Paare seien es bei der Polonaise gewesen. Ein neuer Rekord.

Neuen Festwirt in Germete bestätigt

Die größte Investition sei die Restaurierung der 1. Fahne gewesen, die 6400 Euro gekostet habe. Eine wichtige Information gab es zum Ende der Versammlung: Mit der Firma „Dito-Events“ sei in der Nachfolge von Elmar Meilenbrock ein neuer Festwirt gefunden worden. Der Preis für das Glas Bier bleibe auch 2023 bei 1,7 Euro (0,2 Liter) stabil.