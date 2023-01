Stiftung unterstützt erfolgreich 980 Augenoperationen in dem ostafrikanischen Land

Warburg-Rimbeck

Mit ihrer Stiftung unterstützt Schwester Hatune Dogan die Notleidenden in aller Welt, unter anderem in Äthiopien und Ägypten. Nun erlebte die in Warburg-Rimbeck wohnende syrisch-orthodoxe Schwester ein aufwühlendes Wiedersehen.

Von Verena Schäfers-Michels